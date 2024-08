Def Leppard | l’11 ottobre in cd e dvd esce One Night Only Live

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 26 agosto 2024) MILANO – Dopo la pubblicazione del doppio vinile colorato lo scorso aprile in occasione del Record Store Day, “DefOneat The Leadmill Sheffield May 19, 2023” sarà disponibile dalprossimo in cd, dvd+cd, Blu-ray+CD, audio digitale e video digitale. Alla vigilia del loro più recente tour in Europa e UK e subito dopo il lancio del loro ultimo album, “Drastic Symphonies“, i Defhanno trasmesso in streaming un’esibizione dal vivo dallo storico locale di Sheffield, The Leadmill, dando la possibilità ai fan di ascoltare e vedere la band esibirsi in uno straordinario e intimo concerto in un’atmosfera da club. L’attuale Summer Stadium Tour 2024 dei Def, con Journey, Steve Miller Band e Cheap Trick, è iniziato il 6 luglio a St. Louis e durerà fino al 10 settembre a Salt Lake City.