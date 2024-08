Correa c’è tempo sino a ottobre! Sarà out da una lista dell’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Joaquinpotrà essere ceduto anche dopo la chiusura del calciomercato in data 30 agosto. Fino a, il Tucu resta in bilico. Intanto, l’Inter dovrebbe escluderlo da una delle due liste. ESUBERO – Cinque giorni o forse di più. L’Inter, dopo aver completato praticamente il mercato in entrata, dovrà adesso lavorare su quello in uscita. Qui c’è un nome su tutti da dover sistemare: Joaquin. L’esubero che tanto piace a Simone Inzaghi, il quale vorrebbe anche tenerselo, come dichiarato da lui stesso nel post partita di Inter-Lecce. L’argentino, rientrato a Milano dopo il prestito negativo al Marsiglia, ha fatto tutta la preparazione con la Beneamata giocando anche tutte le amichevoli, senza però mai brillare. Per tutta l’estate sono arrivati soltanto dei sondaggi dall’Arabia, da alcuni club turchi, dall’Aek Atene, da Siviglia, Lazio e River Plate.