Conte messaggio al campionato | per lo scudetto ci siamo anche noi

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il Napoli domina il Bologna di Italiano: Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Simeone firmano il tris.lancia la sfida al. Il Napoli di Antoniomanda unchiaro al: per loci sonoloro. Gli azzurri travolgono il Bologna di Italiano con un secco 3-0, tornando alla vittoria al Maradona dopo oltre 5 mesi di digiuno.rivoluziona la squadra dopo Verona: dentro Buongiorno in difesa, Olivera a centrocampo e Raspadori in attacco. E la risposta è immediata. Il Napoli parte a razzo: Raspadori sfiora il gol due volte nei primi minuti. Il Bologna prova a resistere, ma gli azzurri sono un rullo compressore. Kvaratskhelia è scatenato e colpisce un palo di testa. Il vantaggio arriva nel finale di primo tempo: azione da manuale, Politano costruisce, Kvaratskhelia pennella e Di Lorenzo finalizza. Il Maradona esplode.