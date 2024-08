Chelsea | scatto per Sancho idea scambio con Sterling Tentativo anche per Osimhen

Leggi tutta la notizia su sportface

Dopo aver riportato a Londra Joao Felix, ilstudia le ulteriori mosse per andare a rinfoltire un reparto offensivo già molto ricco. L'ultima, secondo quanto riporta il "The Telegraph", sarebbe quella di puntare su Jadon, che è finito ai margini del Mster United ed è cercatodalla Juventus, puntando a unocon Raheem, anch'egli di fatto fuori rosa, tanto che il suo numero 7 è finito sulle spalle proprio di Felix. Ma non solo, perché ilsarebbe tornato a bussare alla porta del Napoli per Victor, altro giocatore in esubero: l'ipotesi sarebbe quella di un prestito, ma, nel caso, ci sarebbe da sciogliere il nodo dell'ingaggio.