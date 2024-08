Bucarelli | Vuelle ecco come si vola in A2

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ultimo giorno di ritiro per la Carpegna Prosciutto nell’omonima località di montagna e in serata si fa rientro in città. Da domani la truppa ricomincerà a lavorare al PalaMegabox di Campanara, con un primo allenamento aperto ai tifosi per un abbraccio collettivo prima di iniziare la sequela delle amichevoli. Una squadra che schiera, con l’eccezione di Octavio Maretto, una batteria di atleti che conoscono bene questo campionato di A2 e vantano già una discreta esperienza. Uno degli italiani attesi con più curiosità è sicuramente Lorenzo, talentino sbocciato a Siena quando la Mens Sana dominava il mondo del basket italiano, e che a Pesaro cerca la sua consacrazione: "Sicuramente mi sento di dire che porto con me tanto entusiasmo perché ci tengo a fare bene, ma senza ansia – dice l’ala classe ‘98 –.