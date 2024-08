Bimbo annegato nel canale disposta l’autopsia Si ricostruisce l’esatta dinamica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Spinetoli (Ascoli), 26 agosto 2024 -suldi 3 anninelirriguo ieri a Spinetoli, tutto il paese è sotto choc. Un silenzio si è abbattuto sul piccolo centro della Vallata, che non si dà pace per quanto è accaduto. La vittima è un bambino di appena 3 anni, Tobi, figlio di una coppia di immigrati di origine nigeriana, ospite da pochi mesi nel comune di Spinetoli. In pochi conoscono la famiglia, ma la tragedia non ha lasciato indifferente un paese che si chiede perché. La procura di Ascoli ha aperto un fascicolo.