Badante che ha confessato quattro omicidi conferma al gip | L’ho fatto per compassione Indagini su altri pazienti

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ha ribadito di aver ucciso per “e pietà”anziani gravemente malati che assisteva come, ma non ha aggiunto ulteriori dettagli su questi episodi, né ha parlato dicasi di morti provocate tra i circa trenta anziani accuditi in dieci anni. Il 48enne Mario Eutizia, in carcere a Santa Maria Capua Vetere da giovedì 22 agosto con l’accusa dio plurimo hato al giudice dellepreliminari il suo racconto. Eutizia, malato e molto provato fisicamente, è stato interrogatori dal gip del tribunale, Alessandra Grammatica, per l’udienza di convalida del fermo. L’uomo si era costituto per essere aiutato “a non uccidere più”, cosa che sarebbe probabilmente successa se si fosse trovato di nuovo nelle stesse condizioni.