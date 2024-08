Auto elettriche le vendite green proprio non decollano Tesla rischia di lasciare a casa il 15% della forza lavoro

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 26 agosto 2024) La decisione dell'Unione europea ormai è definitiva e le casemobilistiche si stanno muovendo di conseguenza. Dal 2035, come noto, non si potranno più vendere nuovecon motori benzina o diesel. I ministri europei dell'Energia hanno ratificato a maggioranza lo stop ai motori a combustione interna, fatta eccezione per quelli che verranno alimentati con e-fuel, come proposto dalla Germania. Ma la sostenibilità del prodottomobile esua industria - riporta Il Sole 24 Ore - passa da due strade obbligate: la limitazione delle emissioni di CO2 e Nox, con il bando obbligatorio ai motori termici; l’installazione su tutti i veicoli dei dispositivi di sicurezza.