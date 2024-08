Apre Villaggio Italia a Tokyo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una tappa strategica, in vista dell’Esposizione universale di Osaka 2025. Il- che espone le eccellenze del made in Italy all’interno del veliero Amerigo Vespucci - è approdato ieri a, dove ha inaugurato stamattina rimarrà fino a venerdì, seconda tappa dopo quella di Los Angeles. E se nella metropoli americana la superficie delsi sviluppava su 12mila mq, per rappresentare 100 miliardi di made in Italy esportato, acopre ben 22.500mq. All’iniziativa del, voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, partecipano, oltre al Ministero della Difesa, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri dieci dicasteri. A realizzare e gestire l’iniziativa sono Difesa Servizi, società in house del ministero della Difesa, e Ninetynine, grazie a un accordo di partenariato pubblico-privato.