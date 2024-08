Addio a Giovanni Sarti l' artista del legno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quarrata (Pistoia), 26 agosto 2024 - Si è spento giovedì 22 agosto all’età di 84 anni. Era ricoverato all’ospedale di Pisa per una grave malattia. Originario di Firenze, ma da molti anni residente a Olmi di Quarrata, era conosciuto in città come "L’uomo dei bastoni", per la sua abilità nel lavorare il, fabbricando con le proprie mani bastoni artigianali da passeggio e da escursione di varie misure, abbelliti con intarsi e figure di ogni genere. Ancora negli ultimi tempi si dilettava nel costruire piccoli oggetti utilizzando pezzi di legname di recupero, con l’aiuto di semplici arnesi e con vernici naturali. Rispettoso dell’ambiente e dei boschi, volontario di Legambiente Quarrata, si dedicava generosamente al territorio partecipando alle iniziative dell’associazione, ultima delle quali l’organizzazione delle prossime "Passeggiate del patrimonio del Montalbano".