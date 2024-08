Una giornata A tutto sport I giovani si mettono in gioco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Meno sette giorni e a Corridonia prenderà il via "A", prima edizione della festa dellocittadina. Il pomeriggio del primo settembre (dalle 16 alle 20), ragazzi e ragazze potranno mettersi alla prova in 13 diverse discipline organizzate da 15 societàive che presenteranno le proprie attività in un percorso che si articolerà lungo viale Italia: dalla chiesa di Santa Croce sino a Porta Romana. Una domenica dedicata alloe al divertimento, arricchita dai gadgets per omaggiare chi si cimenterà nelle numerose discipline. L’associazione "Festeggiamenti Santa Maria" allestirà un punto ristoro in zona. Saranno tante le proposte: pattinaggio, ciclismo, tennis, calcio, ginnastica artistica, calcetto, scherma, pallavolo, minibasket, atletica, ping pong, bocce e karate.