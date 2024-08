Tragedia a Giannutri Sub muore a 72 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Suba 72dopo un’immersione a. L’uomo, che abitava a Ferrara, nella mattinata di ieri è deceduto mentre si trovava in acqua vicino a Cala Spalmatoio. Poco dopo mezzogiorno gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano sono intervenuti insieme quelli del 118 dell’Asl, con la la Croce Rossa dell’Argentario e l’elissocorso Pegaso 2. L’elicottero, tra l’altro, si trovava già in zona per un altro intervento alla vicina Isola del Giglio, dopo uno scontro tra due imbarcazioni da diporto che ha comportato il ferimento, poi risultato lieve, di uno dei passeggeri a bordo. Questo è stato così soccorso direttamente sull’isola, mentre il velivolo ha deviato versodove, però, è stato constatato il decesso del sommozzatore 65enne.