Serie D - L’amichevole Tau deve cedere al Grosseto Ma ottimi 60’ per gli amaranto

(Di domenica 25 agosto 2024) Le voci rimangono tali. Riccobono e il Tau Altopascio, per il momento, rimangono distanti. Il talentuoso giocatore delera dato da molti addetti ai lavori vicino al club. Ma la società, per il momento, smentisce. Ieri è partito dalla panchina nelche ilha sostenuto allo stadio di via Rosselli di Altopascio, vincendo per 4-2. Entrato nella ripresa, ha segnato un gol magistrale su punizione, salvo, poi, dare un saggio delle proprie qualità tecniche e di palleggio. Per il resto, bella partita nell’ultimo test prima della Coppa Italia per entrambe. Due volte avanti il Tau: prima con Motti; poi il pari ospite su rigore e nuovo vantaggio per il team allenato da Venturi con Andolfi, uno che l’appuntamento con il gol lo rispetta sempre. Si va al riposo sul 2-1 per Meucci e compagni.