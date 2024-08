Pulcino d’Argento pioggia di riconoscimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il "", giunto all’edizione numero 49. Il premio, da sempre appuntamento seguitissimo del panorama sportivo di Pisa e provincia è uno deipiù prestigiosi di fine estate. La cerimonia si svolgerà a Cascina, in piazza della Chiesa lunedì 2 settembre con un party di benvenuto al Ristorante La Grotta. Alle 21.30 l’inizio della premiazione con la serata di gala vera e propria condotta da Massimo Marini e ripresa da Tele Granducato e Teletruria. L’attenzione sarà massima per i premi principali. Il "" "una vita per il calcio" andrà a Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa Sporting Club e all’arbitro Federico La Penna, alla carriera. Il premio "una vita per lo sport" invece sarà consegnato a Gianni Petrucci, presidente della federazione pallacanestro.