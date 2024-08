Pazienza | Chiediamo scusa ai tifosi e alla proprietà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Chiedoaiche sono venuti fino a qui, dandoci una dimostrazione di appartenenza, di credibilità, perché loro ci hanno spinto anche l’altra sera. Quanto visto stasera, chiaramente ci mette in imbarazzo ci nei confronti loro, nella gente che a casa ha visto la gara, ha visto la partita, e questo risultato ci mette seriamente in imbarazzo di fronte ai nostri”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Micheledopo la sconfitta arrivata in casa dell’AZ Picerno. “Parleremo con i ragazzi per capire quali sono le sensazioni e le motivazioni che portano ad avere questo calo – afferma– È qualcosa che mi è capitato di vivere poche volte in carriera. Devo capire in fretta quali sono le soluzioni e i rimedi da porre a questo tipo di situazione che non va bene assolutamente.