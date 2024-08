Lui sniffava gli altri ridevano E i telefonini spianati per filmare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Faccia a faccia con lo sballo. Cammini, passeggi con gli amici, ammiri Cortona e di colpo ecco un "viaggio" partire sotto i tuoi occhi. E quell’uomo riverso nel tentativo di tirare coca dal naso ti cambia la giornata. Sì, anche chi scrive era sotto la luna piena di Cortona, frastornata da qualcosa che non avresti voluto vedere. È da poco trascorsa la mezzanotte. Piazza Signorelli è ancora gremita di turisti francesi, spagnoli, ma anche di cortonesi che non vogliono rinunciare al fresco della sera. Ed eccolo quell’uomo sulla quarantina: inizia ad aggirarsi tra i tavolini dei bar della piazza. Alto, magro, praticamente calvo, con gli occhiali da vista inforcati sul naso ancora non impegnato a soffiare droga, chiede spiccioli ai clienti dei locali. Alterato, ma non violento, poggia sui tavoli un bicchiere cercando di racimolare qualche soldo "per la band", dice.