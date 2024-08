LIVE Atletica Diamond League Silesia 2024 in DIRETTA | Fantini e Fabbri in lotta per il podio! Tamberi e Sottile nell’alto delude Simonelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59: Tra poco la prima semifinale dei 100 ostacoli. In finale le migliori tre più i migliori tre tempi. Le protagoniste: FORSTER Viktória (SVK) 12.83, 12.72 THOMPSON Yanique (JAM) 12.59, 12.53 WILLIAMS Danielle (JAM) 12.46, 12.32 SAMBA-MAYELA Cyréna (FRA) 12.31, 12.31 CAMACHO-QUINN Jasmine (PUR) 12.35, 12.26 STARK Grace (USA) 12.31, 12.31 HARRISON Kendra (USA) 12.39, 12.20 CAICEDO Maribel Vanessa (ECU) 12.49, 12.49 MAJEWSKA Marika (POL) 12.90, 12.90 14.58: Errore pera 2.18 14.58. Kokhan con 78.52 consolida la seconda posizione nel martello maschile, Katzberg sempre in testa prima dell’ultima rotazione 14.57: Errore pera 2.18, misura superata da Doroshchuk, Portillo, Beckford, Shinno, e Woo. Tocca a14.56: Skydan con 71.