LibanoOnu | cessare fuoco de-escalation

(Di domenica 25 agosto 2024) 12.30 Unifil(Contingente Onu in Libano) e Unscol (Ufficio coordinatore Onu) in una dichiarazione congiunta invitano "tutte le parti aile prevenire qualsiasi". Lo stop delle ostilità e l'attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio Onu sono "l'unica via per un progresso sostenibile nella situazione",affermano,definendo "preoccupante",la situazione al confine tra Libano e Israele. Anche l'Egitto mette in guardia dall'apertura di un nuovo fronte in Libano dopo lo scontro tra Israele e Hezbollah