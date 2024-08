La nave della Cei insieme a quella di Casarini | sfidano il governo e vanno a prendere i migranti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Laong Mare Jonio è salpata da Trapani con la benedizione del Papa e ha annunciato – lo si legge su Vatican News – che violerà deliberatamente la legge: non collaborerà con la guardia costiera tunisina nelle operazione di ricerca e salvataggio dei, e non accetterà disposizioni di sbarco in porti al di fuoriSicilia. Mare Jonio è ladell'organizzazione Mediterranea Saving Humans di cui è capomissione Luca, l'ex leader dei movimenti no-global, agitatore dei centri sociali per trent'anni. Vicino alla Mare Jonio, ed è la prima volta, naviga la barca a vela Migrantes, dell'omonima fondazioneChiesa cattolica italiana: ufficialmente ha funzioni di “osservazione e documentazione, formazione e testimonianza”. A bordo ci sono anche i direttori diocesani di Fano e Caltanissetta.