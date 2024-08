In quattro in una Smart Fortwo muore una bimba di 8 anni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 agosto 2024) AGI - Una bambina è morta in un incidente stradale nel Napoletano. Questa mattina lungo la via Domitiana, all'altezza del civico 99, nel comune di Giugliano, unacon a bordopersone (genitori con due figlie) si è ribaltata per cause ancora da accertare. Una, di 8, è morta a causa dell'impatto. L'altra figlia, 16, è in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture mentre la madre è in osservazione nello stesso pronto soccorso. L'uomo alla guida ha riportato solo qualche escoriazione. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito. Indagini in corso da parte dei carabinieri.