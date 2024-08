Gianmarco Tamberi trionfa in Polonia | vittoria nel salto in alto alla Diamond League

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

ha conquistato lanella tappa polacca della, svoltasi durante il "Silesia Kamila Skolimowska Memorial". L'atleta azzurro, desideroso di riscatto dopo una deludente esperienza olimpica, ha trovato la sua rivincita nelin, superando il rivale ucraino Doroshchuk.ha chiuso la gara con undecisivo a 2.31 metri, ottenuto al secondo tentativo, che gli ha garantito il primo posto. Ottima prestazione rispetto all'altro italiano in gara, Stefano Sottile, che si è fermato a 2.26 metri e ha concluso al settimo posto, migliorando comunque il risultato dell'oro olimpico di Parigi Kerr, eliminato inaspettatamente.Leggi anche: Morto Christoph Daum, ex allenatore del Bayer Leverkusen: il calcio in luttoè tornato. In tutti i sensi possibili e immaginabili.