Fabregas Al Como servono più cattiveria coraggio e fiducia

(Di domenica 25 agosto 2024)(ITALPRESS) – “più, più, piùin sè stessi. E una riflessione. Davanti a noi non ci sarà sempre la Juve”. E’ il pensiero di Cescin vista della trasferta di Cagliari. “Sì, abbiamo perso tanti duelli dal punto di vista fisico, ma si migliora soprattutto imparando ad anticipare il movimento dell’avversario, non è dunque una questione di forma, ma di crescita in qualità”“Non sarà questo ilche si vedrà durante il campionato, tra qualche settimana. Serve tanto allenamento ma ci arriveremo” continua il tecnico dei lariani.”Grazie al lavoro, grazie ai rinforzi del mercato. Che in queste ore si susseguono in casaa ritmo incessante. E’ lo stessoad annunciare che già a Cagliari tra i convocati ci sarà Sergi Roberto: l’ex capitano del Barcellona comincerà subito ad ambientarsi con i nuovi compagni.