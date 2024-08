F1 GP Olanda Wolff | Weekend negativo non si può passare da una doppietta a questo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) “Per noi unassolutamente. Non si può farea Spa e poi tre settimane dopo arrivare settimo e ottavo. Qualcosa di grande non ha funzionato, dobbiamo capire cosa è successo con gli aggiornamenti”. Sono queste le parole di Toto, che ai microfoni di Sky Sport commenta la prestazione delle frecce d’argento nel Gran Premio d’. “Adesso c’è Monza e sono molto contenta che nelle FP1 ci sia Antonelli con noi. Per ilcambieremo il setup e aerodinamica. E’ una situazione difficile: ieri siamo andati abbastanza bene, oggi proprio no“. F1 GP: “, non si puòda una” SportFace.