Deadpool e Wolverine | Bye Bye Bye Raggiunge un nuovo picco nel Regno Unito

(Di domenica 25 agosto 2024)continua a spingere “Bye, Bye, Bye” degli NSYNC verso nuove vette. La UK Official Streaming Chart di questa settimana vede il classico degli anni ’90 al 12° posto. Si tratta di un’ascesa selvaggia per una canzone che precede di qualche decennio l’esistenza di questa particolare classifica! Il film di Ryan Reynolds e Hugh Jackman continua a fare incassi al botteghino. Ma questo tipo di numeri in streaming significa che l’onda dell’anno 2000 ha continuato a girare anche nella cultura popolare. (Anche “Like A Prayer” di Madonna ha goduto dell’effetto trainante del film). Anche se forse non tutti i video presenti sull’FYP del mondo ritraggonomentre esegue questa danza iconica, ce ne sono comunque molti in giro. Un rapido esame dei numeri aiuta a contestualizzare questo risultato.