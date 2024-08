Auto contro monopattino lungo una strada provinciale nel Ragusano | morti due giovani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Unagià nota per altri incidenti, dueinelettrico e un’che procede nella stessa direzione, il buio. Quindi l’impatto. I due che vengono travolti e cadono sull’asfalto. Poche ore dopo, il decesso di entrambi. È accaduto tutto sabato sera, dopo le 20,la31 che collega Scoglitti a Gela, nel. Le due vittime – duedi origini tunisine di 22 e 25 anni – erano rimaste gravemente ferite e sono stati soccorsi dal 118. Trasportati in codice rosso uno nell’ospedale di Vittoria e l’altro in quello di Ragusa, sonopoco dopo a causa dei pesanti traumi riportati. Alla guida dell’c’era un uomo che si è fermato e ha immediatamente prestato soccorso. Ma nonostante l’intervento dei sanitari per i due non c’è stato nulla da fare.