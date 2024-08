Ariete ai nastri di partenza | Sarà un gruppo inedito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Al via la nuova stagione. L’è aidie il primo attoil raduno della squadra impegnata nel prossimo campionato di serie B2 nazionale femminile fissato per domani. Tutte in palestra alle ore 20.30 a San Paolo per il via non ufficiale alla stagione 2024-2025. Un primo assaggio di una preparazione che dovrà condurre la squadra di coach Massimo Nuti fino all’esordio del 12 ottobre nelle migliori condizioni fisiche possibili. Un raduno intrigante visto che quest’estate la squadra è stata rivoluzionata con gli arrivi di Grucka, Furlan e Lunardi e la conferma di un blocco storico e solido a cui si sono aggregate giovani talentuose dal vivaio. Tutto questo a fronte delle partenze importanti di Saletti e Piccini, grandi protagoniste delle ultime stagioni pratesi. "Mi attendo un anno di crescita - commenta coach Nuti -.