Vuelta 2024 tappa 8 | doppietta di Roglic Ordine d' arrivo e classifica generale

(Di sabato 24 agosto 2024) Cazorla (Spagna), 24 agosto- La8 dellaporta la carovana da Ubeda a Cazorla dopo 159 km. La prima delle due corse in una vede gli attaccanti provare a beffare (ancora) il gruppo dopo la 'fuga bidone' dei giorni scorsi, ma stavolta il plotone non ci sta e torna sotto a ridosso dell'ultima salita, sulla carta non impossibile. La strada però emette altri verdetti: si comincia dalla fine dell'attacco in cui figurava un ottimo Luca Vergallito e si arriva alla crisi nera di Joao Almeida, l'ennesimo uomo dell'UAE Team Emirates che abbandona le posizioni nobili della, alla faccia dello squadrone che era stato dipinto al momento del via da Lisbona.