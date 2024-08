Vino in lattina | una nuova frontiera di gusto e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) In un panorama enologico italiano ancora segnato da un certo scetticismo sui vini in, unarealtà sta emergendo, pronta a conquistare consumatori più giovani e attenti all’innovazione. Nell’incantevole cornice del Lago di Garda, l’azienda Perla del Garda ha deciso di abbracciare questa sfida, lanciando il suo primo esperimento in questo segmento di mercato: “Perledellago“. Un’innovazione che guarda al futuro Guidata dall’imprenditrice Giovanna Prandini, Perla del Garda ha scelto di investire in questadirezione, in parte spinta dalle difficoltà logistiche emerse durante il periodo della pandemia, quando l’approvvigionamento di vetro si era rivelato problematico per i piccoli produttori.