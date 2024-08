Taylor Fritz sul caso Sinner | La verità la sanno solo lui e il suo team ma poca coerenza sulle regole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Altre reazioni ci sono suldi positività al Clostebol di Jannik. L’assunzione involontaria certificata dal Tennis Integrity Agency (Itia) ha portato a un giudizio favorevole al n.1 del mondo. Il modus operandi della vicenda e i casi del passato in cui per altri giocatori la sospensione dall’attività c’era stata o anche la squalifica alimentano il dibattito tra gli appassionati. A questo proposito, il tennista americano, in conferenza stampa a New York, ha detto la sua: “Tutti hanno la loro opinione, ma alla fine non conta molto perché lalalui e il suo. Voglio credere che l’intera indagine sia stata svolta nella maniera corretta. Però vorrei dire che ci sono tante persone che vengono sospese e non possono giocare per un determinato periodo perché saltano i loro test.