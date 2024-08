Palacios in arrivo a Milano | è partito dall’Argentina – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Tomassarà il nuovo acquisto dell’Inter a breve. Gianluca Di Marzio su Sky Sport aggiorna sulla trattativa con l’Independiente Rivadavia ormai conclusa.– Tomassarà il prossimo difensore a disposizione di Simone Inzaghi per questa stagione. L’Inter ha trovato la quadra definitiva con l’Independiente Rivadavia per il calciatore, mancano solo visite mediche e firma del contratto. Gianluca Di Marzio aggiorna: «poco fa. Tempo di fare il volo e arrivare in Italia adomani mattina poi farà le visite mediche. Sarà lui il vice di Bastoni voluto da Oaktree, che ha cercato di fare un colpo alla Bisseck seguendo l’esempio dell’anno scorso».