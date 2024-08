Maxi-sequestro di droga a Nettuno arrestato pusher

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Durante un’accurata indagine diretta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio-hannoun 42enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo deteneva presso la propria abitazione e presso un garage ingenti quantità di sostanze stupefacenti pronte ad essere cedute. Fermato per un controllo, in via Cavour a, l’uomo è stato trovato in possesso di 4 involucri contenenti cocaina e, a seguito della perquisizione domiciliare, tra l’appartamento ed il garage, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 8 kg tra cocaina, hashish e marijuana.