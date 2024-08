L’Inter scopre Taremi per andare al massimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Giorni fa, dalla sede del, è partita una chiamata a un fuoriclasse: Vasco Rossi. Non ha più l’età per giocare al calcio d’élite, per amor di verità non lo faceva nemmeno in gioventù. Può però, così ha fatto, prestare la voce per un video emozionale che sui social ha ricordato ai tifosi nerazzurri dove andranno in massa a ritrovarsi oggi, tra i seggiolini di San Siro, col batticuore tipico dell’appassionato. Alle 20.45 arriverà il Lecce, sarà il primo impegno casalingo e il primo sold out, con dati attorno alle 70mila presenze, una ricorrenza nell’anno passato e una speranza (tra chi tiene i conti) che possa accadere lo stesso in questa stagione. Simone Inzaghi ha vissuto giorni imbronciati. Non gli è andato giù aver perso quei due punti in extremis a Marassi, per un braccio ritratto troppo tardi da Bisseck quando il triplice fischio era dietro l’angolo.