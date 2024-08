Justin Bieber è diventato papà il tenero annuncio su Instagram e lo strano nome del bebè

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 agosto 2024) Sembra ieri che intonava Baby con una vocina ancora pre-pubertà e l’ormai storico caschetto biondo in stile Nino D’Angelo 4.0. E inveceè cresciuto – noi siamo invecchiati – è un uomo fatto è finito, un marito e, da oggi, persino un. Con un post social la popstar ha annunciato la nascita del primogenito, frutto dell’amore per l’influencer nipote d’arte Hailey Baldwin. È un maschietto e ha un secondomolto particolare.“Benvenuto a casa”: è la didascalia che, in un felice urlo in caps lock, si legge sotto l’ultima foto apparsa sul seguitissimo profilodi. Nell’immagine, un tenerissimo e paffuto piedino, stretto da una mano dalla manicure impeccabile e all’ultima moda. È nato il primogenito del più longevo delle baby popstar:e la moglie Haley Baldwin sono diventati genitori.