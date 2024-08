Gerardina Trovato contro la D’Urso | Mich*ata andarci ecco la risposta top di Barbara

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo il video su TikTok in cui chiedeva di starle vicino in un momento difficile, che ha scatenato un’onda di affetto, abbracci virtuali e solidarietà,negli ultimi giorni ha rilasciato diverse interviste. In una ha dato dell’ingrato a Bocelli e poi si è scagliata. La conduttrice allora regina dei pomeriggi Mediaset l’aveva invitata più volte nel 2020 nel suo salotto, facendole raccontare la sua situazione, i problemi di salute, i problemi economici, la difficoltà a tornare a fare musica, l’essere stata dimenticata e anche i problemi di rapporto con la famiglia, in particolare con la madre. L’ultima di queste ospitate risale alla primavera del 2020, in un servizio dedicato agli “esclusi di Sanremo”, ormai finito da settimane. Quella è stata l’ultima apparizione in assoluto diin tv.