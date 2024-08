Formazioni ufficiali Aston Villa-Arsenal | Premier League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ledi, partita valida per la seconda giornata della. Entrambe lehanno ottenuto i tre punti all’esordio: gli uomini di Emery, infatti, hanno vinto in trasferta sul campo del West Ham per 1-2, mentre i Gunners hanno battuto in casa i Wolves con un gol per tempo, di Havertz e Saka. Tutto pronto, quindi, per una sfida molto interessante tra due squadre che puntano a un campionato di altissimo livello. Di seguito le scelte dei due allenatori.: Martinez, Cash, Konsa, Pau, Digne, Onana, Tielemans, Mcginn, Bailey, Rogers, Watkins: Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber, Rice, Partey, Odegaard, Martinelli, Saka, HavertzSportFace.