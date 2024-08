Diandra e Valerio Temptation Island corna e amici particolari | segnalazioni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 24 agosto 2024) La nuova edizione di, che prenderà il via a settembre 2024, ha già iniziato a far parlare di sé con l'annuncio della prima coppia partecipante:Pecchioli ePalma. La coppia ha deciso di mettere alla prova la propria relazione nel docu-reality, e le aspettative sono già alte, non solo per la loro storia personale, ma anche per le primeche stanno circolando sul web, alimentando l'interesse del pubblico.: coppia in cerca di rispostehanno scelto di partecipare aper affrontare una fase cruciale del loro rapporto. L'uomo paragonato al personaggio che interpreta nei film Checco Zalone, infatti, desidera lasciare Roma e tornare nella sua amata Puglia, maè riluttante a seguirlo, essendo profondamente legata alle sue attività lavorative nella Capitale.