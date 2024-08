Darmian | Gol? Dimarco piede incredibile! Bisogna esserci

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)parla a caldo appena finita Inter-Lecce, l’esordio stagionale in casa per questa stagione. Ecco le parole di uno dei protagonisti, autore del primo dei due, intervistato da Inter TV.PER SBLOCCARLA – Matteocommenta Inter-Lecce di stasera: «Volevamo rifarci dopo il pareggio di Genova e portare a casa la vittoria alla prima a San Siro. È stata una prestazione da parte di tutti della squadra e dobbiamo continuare così, perché il campionato è lungo e sappiamo che solo con il lavoro si ottengono risultati importanti. Eravamo tranquilli dopo il Genoa, comunque era la prima partita su un campo difficile contro una squadra difficile. Un pareggio dove volevamo portare a casa i tre punti, poi abbiamo fatto una buona settimana ed è arrivata la vittoria in casa con una bella prestazione».