Bonelli | La Premier Meloni non vuole rompere i rapporti con estrema dx neofascista | continua a finanziarla

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) “Ogni giorno scopriamo una sorpresa della fondazione di Alleanza Nazionale, vera cassaforte del partito della, e lo scenario che emerge è che i finanziamenti sono tutti orientati verso la galassia dell’destra italiana. Prima i finanziamenti di 30 mila euro al’aslsociazione Acca Larenzia per l’acquisto della sede omonima”. Lo dichiara in una nota il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo. “Un’associazione che celebra combattenti delle Waffen SS, terroristi neri come Concutelli e il killer del giudice Occorsio. Ora si viene a sapere che ha sostenuto anche il leader di Forza Nuova Roberto Fiore che, ricordiamo, ha subito una condanna a 8 anni e 8 mesi per l’assalto alla Cgil; il tutto tramite un’associazione no vax che in piena diffusione del Covid-19 metteva in dubbio sia la pandemia che i ‘virologi’.