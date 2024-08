Berrettini su Sinner | Lo vedevo un po’ diverso poi ho capito Sono sicurissimo sia stato un errore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) “state settimane e mesi difficilissimi per lui. Loun po’, anche nei suoi occhi si notava, ma non gli ho voluto dire nulla perché sai, non vuoi andare a disturbare il lavoro degli altri”. Così Matteo, ai microfoni di Sky Sport, parla della vicenda che ha visto protagonista Janniknegli ultimi giorni. “Poi è uscito tutto questo e ho. E’impressionante come ha gestito tutto, ottenendo grandissimi risultati nonostante tutto. Anche in questi giorni la sta gestendo in maniera egregia, ci siamo parlati brevemente negli spogliatoi con lui e il suo team e solo guardandoci ci siamo capiti. Lo conosco da tanto tempo,siaun”.su: “Loun po’, poi hosiaun” SportFace.