Vicopisano comunità e memoria l' appello del sindaco alla cittadinanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024)(Pisa), 23 agosto 2024 - “, persone, immagini, luoghi e parole. Da tempo questo importante progetto - dice la consigliera, Angelica Rossi - di condivisione e tutela del nostro patrimonio di storie, ricordi, filmati, fotografie e tanto altro sta andando avanti in una continua sinergia tra amministrazione, associazioni e. Sono stati tanti, pieni di impegno e passione, e dai frutti concreti, gli incontri, per ricostruire e rivivere ciò che eravamo, finopresentazione, in un Teatro gremito, il 10 aprile. Il risultato - continua la consigliera Rossi - è sotto gli occhi di tutti e di tutte sul sito www.fototeca.it. Visitarlo significa fare uno splendido viaggio nel nostro passato, così come guardare le video-interviste pubblicate sul canale YouTube del Comune.