Terra Amara l' intervista a Furkan Palal? | Presto in Italia con altre due serie turche

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il nostro incontro con?, celebre per il ruolo di Fikret in, al BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione a Benevento, dove ha raccontato il suo rapporto con l'e chelo rivedremo in tv. Bello ma anche attento, con gli occhi che scrutano sempre tutto e tutti, e un taccuino in cui annota nuove parole per impararle nella lingua del Paese che va a visitare, provando ad utilizzarle in una conversazione. Questo è il? che abbiamo conosciuto al BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione a Benevento, dove abbiamo potuto fare due chiacchiere con lui a proposito del successo dellaturcaseguitissima in cui ha interpretato fino al finale Fikret Fekeli, il figlio illegittimo di Adnan Yaman, il padre di Demir, nipote di Ali Rahmet Fekeli,