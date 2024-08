Scuola è caccia al libro usato | risparmi fino a 150 euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 23 agosto 2024 - Non conosce crisi il mercato dei libri scolastici usati. “A cazzotto, più della metà delle famiglie acquista almeno un volume di seconda mano - dice Stefano Simeoni della storica libreria di via Laura a Firenze -. Se l’per le superiori è da sempre molto gettonato, adesso è molto aumentata la richiesta anche per le secondarie di primo grado: basti pensare che a questo settore adesso dedichiamo una stanza in più”. “Le vendite vanno molto bene - confermano da un’altra storica libreria, quella di via San Gallo -. A Firenze è consolidata una cultura legata al ricircolo del. Tra i nostri clienti ci sono anche famiglie benestanti che, da generazioni, si rivolgono a noi. Insomma, non parlerei di ricerca dell’esclusivamente legandola alla necessità diare”.