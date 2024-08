‘Ricette in farmacia’ per il Settembre | Ecco i piatti della tradizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un opuscolo con le ricette storichegastronomia locale per festeggiare il ‘Castellano’ e i primi settant’anniCarrera. La Farmacia Comunale dell’Ospedale di Castel San Pietro è pronta a celebrare la settimana clounella città termale con una bella novità. Si intitolainla raccolta di oltre una ventina di segreti culinari tipicizona, stampata in mille copie grazie al contributo di Sfera che gestisce il presidio insieme ad altre venti farmacie comunali situate nelle province di Bologna e Ravenna, tramandati di madre in figlia nel corso del tempo. Qualche esempio? Gli ottimi Cannelloni di Lucia, cuoca castellana del secolo scorso, o l’Arrosto Morto preparato tra bollitura e brace.