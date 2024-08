Lautaro Martinez verso il forfait c’è Taremi! In Inter-Lecce 2 cambi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024)vailper. Il Toro non si è allenato alla vigilia del match a San Siro e si riscalda. STOP –non si è allenato oggi alla vigilia diin quel di San Siro. Dunque, viaggiail. Nelle prossime ore Inzaghi, insieme allo staff medico nerazzurro, faranno tutti gli accertamenti del caso per capire se rischiare o meno il capitano. Probabilmente si opterà per un turno di riposo, in maniera tale da averlo a disposizione contro l’Atalanta settimana prossima. Si tratta di un affaticamento muscolare agli adduttori. Mehdiè pronto a subentrare. L’iraniano ha fatto tutto l’allenamento e si prepara a scendere in campo dal primo minuto con Marcus Thuram. Simone Inzaghi sarà costretto, dunque, ad uno obbligato. L’altro dovrebbeessare la difesa.