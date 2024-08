L’attaccante del Chelsea sta bene ma potrebbe andarsene dice Maresca

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 agosto 2024) 2024-08-23 00:41:13 Ecco quanto riportato poco fa: Noni Maduekelasciare ilprima della chiusura della sessione di calciomercato, il 30 agosto, ha dichiarato il manager Enzo, nonostante “gli piaccia molto” il 22enne.Madueke ha segnato il secondo gol dei Blues nella poco convincente vittoria casalinga per 2-0 contro il Servette giovedì, aiutando la sua squadra a ottenere un netto vantaggio in vista della gara di ritorno dei play-off per un posto nella UEFA Europa Conference League. “È un bravo giocatore e si sta comportandocon noi”, ha detto, aggiungendo che voleva “assolutamente” tenere Madueke nella sua squadra. “La realtà è che finché non si chiude la finestra di mercato, tutto può succedere. Ma di sicuro, Noni è il tipo di giocatore che mi piace. Mi piace molto Noni.