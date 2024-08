Incendio Roma | i 4 operatori in pericolo di vita L' appello della Protezione Civile | Donate il sangue

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 agosto 2024) AGI - Tutti i ricoverati - il vigile del fuoco e i tre volontari-, "sono ricoverati in prognosi riservata edi". Lo spiega Giuseppe Spaltro, responsabile del centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di. Il più grave è il pompiere di 51 anni che ha ustioni sul 54% del corpo ed è gravissimo "per profondità ed estensione" delle lesioni. Molto serie le condizioni di un 33enne, con ustioni sul 31% del corpo e di una 38enne, ustionata sul 19% del corpo. Questi tre saranno certamente operati la settimana prossima che prevede "la rimozioneparte necrotica" e la copertura con "innesti da donatori del bancopelle di Cesena". Dopo il primo intervento ce ne saranno altri. Si sta valutando, infine, l'intervento chirurgico anche per il 29enne che ha ustioni sul 9% del corpo.