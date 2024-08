Il divertimento scende in piazza Ecco l’arte di strada della Buskeria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) È un viaggio carico di stupore, un percorso di bellezza e, di sorprese in ogni angolo. È la, il festival internazionale di arte di, per la regia di Giuseppe Nuciari, che riempie il cuore di Fermo oggi e domani. Lae le vie intorno diventano il palcoscenico naturale di momenti di circo contemporaneo, acrobazie, musica e visual comedy, per due giorni tutti da vivere. Si comincia questa sera, per sette postazioni e 13 artisti che si alterneranno, portando il respiro del mondo, con una particolare attenzione alla creatività giovanile emergente. Diverse e tutte prestigiose le compagnie professionistiche che arriveranno a Fermo.