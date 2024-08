Classifica FIMI dal 16 al 22 agosto 2024 | Lady Gaga e Bruno Mars debuttano alla #43

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 23 agosto 2024) A pochi giorni dal rilascio (in ritardo) della scorsa chart, è tempo di scoprire larelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 16 al 22. Negli album, Anna non cede nemmeno stavolta il primato e ‘domina’ con Vera Baddie. Nei singoli è inarrestabile il successo di Sesso e Samba tallonato da 30°C di Anna e Storie Brevi di Tananai e Annalisa. Esordio tiepido per– I Singoli Nei singoli, è rimasta intatta la Top5 della scorsa chart: dopo Sesso e Samba, in vetta per la dodicesima settimana consecutiva, ci sono ancora una volta 30°C di Anna, Storie brevi di Tananai e Annalisa, Paprika di Ghali e Come un tuono di Rose Villain feat. Guè. Avanza#6, portandosi su di tre posizioni, Tt le girlz di Anna & Niky Savage, protagonista di un nuovo dissing verso Chiara Ferragni.