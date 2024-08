US Open 2024 sorteggio tabellone femminile | Paolini pesca Andreescu Errani con Bucsa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) E’ stato sorteggiato ildel torneo di singolaredegli USdi tennis, ultimo Slam stagionale: cinque le azzurre presenti nel main draw, ma in casa Italia l’urna non è stata particolarmente amica della numero 5 del seeding, Jasmine, che al primo turno affronterà la wild card canadese Bianca. L’unica testa di serie italiana si trova nella parte alta del, così come Elisabetta Cocciaretto, la quale esordirà contro l’ucraina Kateryna Baindl, e Sara, che al primo turno incontrerà la spagnola Cristina Buc?a. Nella parte bassa ci sono, invece, Martina Trevisan, opposta alla statunitense Taylor Townsend, e Lucia Bronzetti, sorteggiata contro la neozelandese Lulu Sun.