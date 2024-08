Uomini e Donne Asmaa Fares annuncia la fine della storia con Cristiano Lo Zupone ma poi arriva il colpo di scena!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nei giorni scorsi si era parlato di una presunta crisi fraLo, protagonisti del Trono over di. Stando ad alcune segnalazioni la coppia, che si era conosciuta e innamorata nel corso dell’ultima edizione del dating show di Maria De Filippi starebbe già attraversando un periodo di crisi. Ieri sera, per evitare probabilmente che continuassero a trapelare ulteriori indiscrezioni spesso non del tutto veritiere, ci ha pensato l’ex dama adre lad’amore con l’ex cavaliere attraverso il suo profilo Instagram. Le parole di: A malincuore è giunto il momento di fare chiarezza. Come molti di voi hanno intuito, ho scelto di chiudere e prendere la strada da sola. Non perché fosse finito l’amore, ma perché in un rapporto di coppia la fiducia e soprattutto il rispetto sono fondamentali.